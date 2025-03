Programa vai incentivar exportação de alimentos em feira em GO

O programa Exporta Mais Brasil, da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), será um dos destaques da 4ª edição da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), que ocorrerá em Goiânia (GO), de 4 a 6 de setembro de 2025.

Entenda

Programa tem objetivo de conectar empreendedores brasileiros ao mercado global. Pela primeira vez, ele oferecerá uma rodada de negócios na feira, com foco no setor de alimentos e bebidas industrializados.

A edição do programa terá a participação de 12 compradores internacionais. Os compradores são de diversas regiões do mundo, como Europa, América do Norte, Oriente Médio, Ásia, América do Sul e África.