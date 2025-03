Falta de representatividade deixa biblioteca do Memorial 'quase vazia'

A ação também promove o Prêmio Kindle Vozes Negras, parceria da Amazon Brasil com a editora Companhia das Letras. O prêmio reconhece obras de autores negros independentes, publicadas com o Kindle Direct Publishing, ferramenta de autopublicação da Amazon.

Além da biblioteca quase vazia, a ação também terá um momento dedicado à leitura e comentário de trechos de obras escritas por autores negros. Os convidados são Renan Gonçalves da Silva, com a leitura do livro 'A Voz que Ninguém Escutou', às 14h; Vanessa Passos, que lerá trechos de 'A Filha Primitiva', às 15h; e Samuel Gomes, que apresentará a obra 'Guardei no Armário', às 16h. A entrada é gratuita.