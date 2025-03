Paralisação dos petroleiros da Petrobras tem adesão da área administrativa

Manifestações pontuais também foram registradas em bases administrativas da Petrobras, com poucas pessoas querendo entrar para trabalhar. Na sede da empresa, no Rio de Janeiro, pelo menos 400 funcionários fizeram uma passeata simbólica ao redor do prédio, sem bloqueio de vias, conforme Eduardo Henrique Soares da Costa, diretor do Sindipetro-RJ e da FNP. "Consideramos uma greve bem-sucedida. Apesar de não ter havido um contato da empresa ainda, acreditamos que pudemos chamar a atenção da direção para as questões que apontamos, especialmente com a adesão dos trabalhadores administrativos", disse nesta tarde ao UOL.

Principal reivindicação dos petroleiros é o respeito às negociações coletivas, em especial a garantia do pagamento da remuneração variável, que foi reduzida em 31% pela empresa. Além disso, os trabalhadores cobram a defesa do teletrabalho, a reabertura das discussões sobre planos de previdência e a criação de um plano de cargos, carreiras e salários mais justo para toda a categoria.

Dirigentes sindicais também criticam a postura da gestão de Magda Chambriard, presidente da Petrobras, que, segundo eles, tem adotado uma "linha dura" nas negociações e ignorado reivindicações históricas da categoria. Uma das principais demandas é a devolução de valores relativos à RMNR (Remuneração Mínima de Nível de Regime), que teriam sido retirados ilegalmente, conforme uma decisão judicial definitiva.

Petrobras afirmou que respeita o direito de manifestação dos empregados e que tem mantido um diálogo aberto com as entidades sindicais. Em nota encaminhada ontem ao UOL, a estatal também explicou que a partir de 7 de abril, todos os empregados deverão comparecer presencialmente ao trabalho, exceto pessoas com deficiência e pais de pessoas com deficiência. Empresa também destacou que, em 2024, convocou mais de 1,9 mil novos trabalhadores e anunciou a contratação de 1.780 novos empregados para 2025, oriundos de concurso público de nível técnico.