Prévia da inflação de março é de 0,64%, com tomate, café e ovos mais caros

IPCA-15 permanece acima do teto da meta. O limite de tolerância de 1,5 ponto percentual definido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) permite que a inflação acumulada em 12 meses oscile entre 1,5% e 4,5%.

Alimentos mais caros

O grupo composto por alimentos e bebidas teve a maior alta. A variação de 1,09% foi influenciada pelos preços dos alimentos consumidos dento de casa, que subiram 1,25% em março, uma aceleração após variação positiva de 0,63% em fevereiro.

Principais vilões estão presentes no dia a dia das famílias. Contribuíram para a inflação dos alimentos as altas nos preços do ovo de galinha (19,44%), do tomate (12,57%), do café moído (8,53%) e das frutas (1,96%).

Alimentação fora de casa também acelerou em março. A alta de 0,66% é superior à registrada no mês passado (0,56%). O resultado conta com o encarecimento da refeição (0,62%) e do lanche (0,68%).

Combustíveis pesam no bolso

Todos os combustíveis veiculares ficam mais caros. A maior alta foi do óleo diesel (+2,77%). Na sequência, aparecem o etanol (+2,17%), a gasolina (+1,83%), subitem de maior impacto no mês, e do gás veicular (0,08%).