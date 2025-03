Por que a moda masculina aposta em lojas físicas?

O varejo masculino passa por uma série de mudanças, dentre as quais novos hábitos geracionais, os desafios de trabalhar a comunicação multicanal e as estratégias para se destacar em um público, que, como regra, é conhecido por preferir o básico e ser fiel às marcas que consome. Aliado a mudança de comportamento, as vendas no e-commerce, que foram turbinadas com a pandemia, parecem ter esfriado e entrado em um platô. Neste contexto, as marcas de roupas masculinas precisam traçar novas estratégias para levar o consumidor do provador ao caixa.

O que aconteceu

O Brasil está abaixo da média no comércio digital. Enquanto o Brasil concentra nos canais físicos 86% das vendas no setor de vestuário, no geral, os canais de venda online são responsáveis por 14%. Se comparado com a América Latina, o país está em patamares semelhantes. O monitoramento global da Euromonitor mostra que, no mundo, 33% das vendas do setor de vestuários acontecem pelo e-commerce.

A pandemia desenvolveu o e-commerce, porém, o canal de vendas esfriou. Em 2019, a segmentação do canal de vendas do setor de vestuário estava dividida em 98% no físico para 2% no online. Enquanto isso, ao redor do mundo, a divisão era de 80% a 20%, respectivamente. No primeiro ano de isolamento social em razão da covid-19, em 2020, o e-commerce saltou de 2% para 18%, mas, em 2021, esse percentual caiu para 12%. Para os especialistas ouvidos pelo UOL Economia, esse esfriamento foi natural. "Nós víamos uma relação entre a abertura e fechamento do mercado com o aumento do consumo online", explica a professora do hub de moda e luxo da ESPM, Maya Mattiazzo.