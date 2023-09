Petrobras desiste de vender campos de petróleo e subsidiária da Argentina

Dentre esses processos, a estatal negociava anteriormente a venda do Polo Bahia Terra com um consórcio formado pela PetroReconcavo e pela Eneva, que aguardavam um posicionamento final da companhia.

Para outros ativos do segmento de exploração e produção de petróleo, a Petrobras disse que reavaliará periodicamente a permanência no portfólio "com base em premissas atualizadas de rentabilidade, aderência estratégica, oportunidades de descarbonização e estágio de sua vida produtiva".

Já no caso de suas participações em usinas termelétricas, a estatal afirmou que prosseguirá com a venda de 20% na Brasympe, proprietária de termelétrica a óleo combustível Termocabo; de 20% na térmica Suape II, também movida a óleo combustível; e de 18,8% na UEG Araucária, na qual é sócia da Copel.

Após o comunicado da Petrobras, a Copel informou que, com a decisão da estatal, as empresas vão prosseguir com o processo de venda de 100% do capital da UEG Araucária por meio de um procedimento competitivo.