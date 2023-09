Shopee diz que fez pedido para entrar em programa Remessa Conforme da Receita

O grupo asiático de comércio eletrônico Shopee anunciou nesta sexta-feira que fez pedido à Receita Federal para ingressar no programa Remessa Conforme, que permite a compra de produtos do exterior de até 50 dólares sem incidência de Imposto de Importação.

Com o pedido, a Shopee, do grupo de Cingapura Sea, reforça conjunto de varejistas internacionais que se viram forçadas a se adequar às regras do governo diante de denúncias de uso de mecanismos que permitiam a compra de produtos do exterior por brasileiros sem pagamento de imposto de importação.

A Shein foi certificada na véspera como participante do programa da Receita, enquanto o AliExpress ingressou no final de agosto. O Mercado Livre afirmou também no final de agosto que estava avaliando eventual ingresso no Remessa Conforme.