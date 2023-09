Portugal inicia processo de privatização da companhia aérea TAP

O governo de Portugal informou nesta quinta-feira que planeja vender o controle acionário da companhia aérea estatal TAP, após aprovar o processo de privatização da empresa com o objetivo de desenvolver o setor de aviação nacional.

"O conteúdo do decreto contempla objetivos para o crescimento da TAP, crescimento do hub nacional, crescimento e empregos no setor da aviação, melhor utilização dos aeroportos nacionais e preços", disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, a jornalistas.

A intenção do governo é vender ao menos 51% de participação na aérea, mas a fatia que ficará nas mãos do Estado ainda não foi determinada. Os funcionários da TAP receberão outros 5%.