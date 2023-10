Seca no Amazonas gera antecipação de férias de 15 mil metalúrgicos em Manaus, diz sindicato

SÃO PAULO (Reuters) -A estiagem que secou rios no Amazonas está causando impactos em uma série de indústrias no polo industrial de Manaus, que estão optando por conceder férias coletivas para milhares de metalúrgicos diante da dificuldade de entrega de componentes e escoamento da produção ao resto do país, segundo informações do sindicato local.

"Várias empresas estão mandando aviso de férias... que variam de 5 a 15 dias. Estamos concordando, com condicional de que não haja demissão", disse o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, em mensagem gravada em vídeo para os trabalhadores da região.

"É por falta de capacidade para levar a produção ao Sul do país e de componentes para produção para o ano que vem", afirmou o sindicalista. Ele não identificou as companhias em questão.