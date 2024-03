Cemig estreia na autoprodução de energia, negocia mais contratos para complexos solares

"Todos são (para) parques solares e de diversos tamanhos, tem cliente de 10 MW médios, tem cliente de 80 MW médios... E geralmente no norte de Minas, onde temos parques com conexão garantida", acrescentou.

O executivo afirmou ainda que a Cemig tem reservados cerca de 2 bilhões de reais para investir em novos projetos no setor de geração de energia nos próximos anos, com preferência por mais acordos de autoprodução.

"O mercado voltou a ficar aquecido na questão da autoprodução, ele deu uma adormecida no ano passado em função dos preços muito baixos, mas agora deu uma aquecida", comentou Costa.

Projetos de autoprodução de energia vêm ganhando espaço entre grandes empresas que buscam descarbonizar suas operações no Brasil. Pelo modelo, o consumidor da energia compra uma participação acionária ou investe em uma usina junto com a companhia elétrica, tornando-se um autoprodutor. Com isso, garante alguns incentivos que reduzem seus custos com o insumo, como isenção do pagamento de encargos setoriais.

Um estudo da consultoria Clean Energy Latin America (CELA) mostrou que projetos de autoprodução das fontes solar e eólica aumentaram sua participação no total de contratos assinados em 2023 no Brasil, somando 86,9% dos compromissos de longo prazo fechados no mercado livre.

Esses empreendimentos também são valorizados do ponto de vista de sustentabilidade pelas empresas, uma vez que asseguram fornecimento de energia renovável, reduzindo as emissões de CO2.