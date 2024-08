Produção da indústria tem em junho maior alta em 4 anos com retomada no RS

Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram ainda expansão de 3,2% da indústria na comparação com o mesmo mês do ano passado, contra expectativa de 1,2%.

"Cabe destacar que o avanço mais acentuado observado em junho de 2024 está relacionado não só com a base de comparação depreciada, explicada pelos dois meses consecutivos de queda na produção, mas também pela volta à produção de várias unidades produtivas que foram direta ou indiretamente afetadas pelas chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 2024", explicou o gerente da pesquisa, André Macedo.

"Plantas locais e em outra unidades da federação pararam, reduziram jornada ou até deram férias por falta de insumos e matérias-primas", completou.

Com esses resultados, no segundo trimestre a produção aumentou 0,7% em relação aos três meses anteriores, marcando o terceiro trimestre seguido de avanço.

Analistas apontam que a indústria no país deve dar uma contribuição pequena para a atividade econômica neste ano, mas que ainda assim com chances de terminar com leve alta, favorecida por um cenário de mercado de trabalho aquecido, condições de créditos melhores e inflação sob controle.

"O crescimento da indústria deve contribuir para que o crescimento do PIB no segundo trimestre fique próximo do observado no trimestre encerrado em março. Os investimentos devem crescer, mas num ritmo menor", avaliou o Bradesco em nota, projetando expansão de 2,3% da economia neste ano.