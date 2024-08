Wall Street fecha em queda sob peso das ações de tecnologia

"Não parece haver nenhum tipo de catalisador claro sobre o que está impulsionando essa liquidação", disse Scott Ladner, diretor de investimentos da Horizon Investments.

"As pessoas podem estar tentando ajustar um pouco as posições antes (dos resultados) da Nvidia na próxima semana, ou se afastar do risco antes do discurso de Powell em Jackson Hole amanhã."

Autoridades de bancos centrais de todo o mundo se reúnem em Jackson Hole para o Simpósio Econômico anual. Investidores estarão atentos ao discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, para obter pistas sobre o momento e a extensão do ciclo de flexibilização da política monetária do Fed.

As notícias sobre o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, após uma revisão da criação de vagas acentuadamente para baixo de quarta-feira, parecem confirmar que o mercado de trabalho é menos robusto do que o esperado e está gradualmente se abrandando. Isso acalmou os temores de recessão e, ao mesmo tempo, reforçou a justificativa para um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião de política monetária do Fed em setembro.

Esse sentimento foi ecoado nos comentários de autoridades do Fed nesta quinta-feira que indicaram que uma fase de corte de juros está próxima.

O Dow Jones caiu 0,43%, para 40.712,78 pontos. O S&P 500 perdeu 0,89%, para 5.570,64 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,67%, para 17.619,35 pontos.