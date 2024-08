Vendas pendentes de moradias nos EUA recuam para mínima recorde em julho

WASHINGTON (Reuters) - Um indicador que mede contratos de compra de casas usadas nos Estados Unidos caiu ao menor patamar da série em julho, conforme preços e custos de empréstimos mais altos afastaram os compradores potenciais do mercado.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira que seu Índice de Vendas Pendentes de Moradias, baseado em contratos assinados, caiu 5,5% no mês passado, para 70,2, a menor leitura desde o início da série em 2001.

As vendas pendentes de casas caíram em todas as quatro regiões dos EUA no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, subiriam 0,4%.