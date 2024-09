WEG fecha acordo de fornecimento de R$630 mi para usina de energia solar fotovoltaica no Ceará

(Reuters) - A WEG firmou acordo de fornecimento com a Kroma Energia para o complexo de geração de energia solar fotovoltaica Arapuá, no Ceará, no valor de aproximadamente 630 milhões, segundo comunicado ao mercado da fabricante de motores elétricos na segunda-feira.

O fornecimento, na modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction), inclui o escopo de módulos fotovoltaicos, trackers, inversores, subestação de energia e bay de conexão com a concessionária local. Também contempla a engenharia e montagem eletromecânica completa.

Localizado no Vale do Jaguaribe, no município de Jaguaruana, o projeto terá uma capacidade instalada de 250 MWp, com uma produção anual estimada de 537 GWh. A previsão é que comece a sua operação comercial no primeiro trimestre de 2026, segundo o comunicado da WEG.