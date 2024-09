Incêndios destroem 20% da Floresta Nacional de Brasília, há suspeita de fogo criminoso

O Distrito Federal está na maior seca dos últimos 44 anos, segundo dados do governo distrital, e há mais de 130 dias sem chuva.

A floresta de Brasília foi reduzida quase pela metade em 2022 para abrir espaço para o plano de desenvolvimento urbano do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reduziu os controles ambientais e permitiu que o desmatamento explodisse na floresta amazônica.

Uma seca recorde na Amazônia aumentou os incêndios durante o mês de agosto a um patamar que não era registrado desde 2010, de acordo com dados governamentais apresentados no domingo.

No ano passado, as chuvas chegaram mais tarde e foram mais fracas do que o normal por conta do padrão climático conhecido como El Niño que acabou potencializado pelo aquecimento global, o que deixou a floresta especialmente vulnerável aos incêndios deste ano.