Greve na Boeing pode agravar escassez global de aviões

Alguns dizem que as tarifas aéreas elevadas - embora sejam boas para as companhias aéreas no curto prazo - poderiam acelerar esse ponto de inflexão.

"Meu ponto de vista é que (as tarifas médias) aumentarão; e quando os preços dos bilhetes sobem, se todas as outras coisas forem iguais, os níveis de tráfego serão menores", disse o economista de aviação Adam Pilarski, vice-presidente sênior da consultoria AVITAS.

Enquanto a Boeing interrompe a produção de seu jato mais vendido, a rival europeia Airbus também está enfrentando dificuldades para atingir suas metas.

O presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, expressou otimismo em uma conferência na Câmara de Comércio dos Estados Unidos nesta semana de que a fabricante de aviões europeia cumprirá uma meta recentemente reduzida de 770 entregas neste ano.

Porém, após um breve aumento nas entregas de aviões em julho, fontes do setor questionaram até que ponto a maior fabricante de aviões do mundo conseguirá ultrapassar as 735 aeronaves despachadas a clientes no ano passado.

O número cada vez menor de aviões armazenados e a utilização recorde dos aviões existentes confirmam o aperto no fornecimento.