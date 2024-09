StoneX prevê novo crescimento na safra de algodão do Brasil em 2024/25

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de algodão do Brasil na safra 2024/25 foi estimada nesta quarta-feira em um recorde de 3,82 milhões de toneladas (pluma), aumento de 5,4% na comparação com a temporada anterior, com impulso de avanço da área plantada, de acordo com a primeira estimativa da consultoria StoneX para o novo ciclo.

A StoneX estima um aumento de área plantada em cerca de 128 mil hectares (+6,4%), puxado principalmente pelo Mato Grosso, onde deve avançar 112 mil hectares (+7,6%). A produtividade, no entanto, deve ser monitorada, à medida que a safra se desenvolva.