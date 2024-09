Aneel recorre contra liminar que obriga transferência de distribuidora para Âmbar

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entrou nesta quinta-feira com recurso contra a decisão judicial que obrigou o regulador a aprovar, em 48 horas, a transferência de controle da distribuidora de energia do Amazonas para a Âmbar, empresa do grupo J&F.

No documento, visto pela Reuters, a Aneel ressalta a complexidade do processo, que envolve custos bilionários para os consumidores de energia elétrica de todo o país, e defende que não existiu "nenhuma paralisação ou retardamento" no andamento do processo de análise da proposta apresentada pela Âmbar para assumir a concessionária amazonense.