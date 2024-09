Dólar cai ante real após China sinalizar mais estímulos econômicos

“Além disso, esses estímulos reduzem a aversão ao risco global, o que fortalece as moedas de mercados emergentes.”

No restante da sessão, o dólar recuperou um pouco de fôlego, chegando a marcar a máxima de 5,4564 reais (-0,38%) às 14h23, mas a influência da China garantiu o fechamento no negativo. No exterior, o dólar se mantinha em baixa ante uma cesta de moedas fortes e em relação às divisas de países emergentes. Às 17h06, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,40%, a 100,540.

Com a forte influência da China nas cotações, ficou em segundo plano a divulgação do Relatório de Inflação do Banco Central, pela manhã, e a entrevista do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, em São Paulo.

No documento, o BC melhorou sua projeção de crescimento econômico em 2024, de 2,3% para 3,2%. No entanto, informou que espera um menor ritmo de crescimento na segunda metade de 2024 e ao longo de 2025, ano para o qual a autarquia projeta um crescimento de 2,0%.

Já Campos Neto afirmou que a alta recente de prêmios na curva a termo brasileira pode ser explicada pela percepção de menor transparência fiscal por parte do governo. Porém, segundo ele, a situação do Brasil não é tão ruim na comparação com outros países. Na terça-feira ele já havia afirmado que houve “exagero” na curva.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.