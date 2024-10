Expansão da indústria do Brasil ganha força em setembro com melhora da demanda, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A expansão do setor industrial brasileiro ganhou força em setembro com um renovado aumento na produção, criação mais forte de empregos e aceleração das vendas, apesar das pressões de preços historicamente elevadas, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria brasileira, compilado pela S&P Global, avançou a 53,2 em setembro, de 50,4 no mês anterior, afastando-se ainda mais da marca de 50 que separa crescimento de contração.