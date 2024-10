Tesla não alcança estimativas de vendas do 3º tri em meio a concorrência acirrada

Por Akash Sriram

(Reuters) - A Tesla vendeu menos veículos do que os analistas esperavam no terceiro trimestre, à medida que a concorrência acirrada na China e na Europa afetou a demanda por seus modelos mais antigos, colocando a fabricante de veículos elétricos em risco de observar seu primeiro declínio anual nas vendas.

O crescente interesse dos consumidores por veículos híbridos em vez de elétricos, a falta de subsídios europeus e a forte concorrência na China prejudicaram as entregas da Tesla, já que montadoras chinesas, como BYD e Xpeng, estão expandindo agressivamente sua presença no maior mercado automotivo do mundo, com apoio de subsídios do governo local.