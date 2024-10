Presidente-executivo da Stellantis diz que é muito cedo para confirmar dividendos de 2025, enquanto ações caem

A escala do alerta de segunda-feira também prejudicou a confiança dos investidores na administração.

Em discurso durante visita a uma fábrica no leste da França, Tavares disse que a empresa teve dificuldades operacionais nos EUA, mas que elas seriam corrigidas bem antes do término de seu contrato em 2026.

Ele acrescentou que pretende honrar seu contrato e acredita que a diretoria compartilha dessa opinião, mas que, em um mercado difícil, os erros estavam sendo examinados mais de perto.

"Quando você está em um contexto que é brutal e mais exigente, se você comete um pequeno erro operacional, bem, isso é imediatamente visível", disse, acrescentando que está levando isso muito a sério e como um "alerta".

As ações da proprietária das marcas Chrysler, Jeep, Fiat, Citroën e Peugeot caíram mais de 55% desde março, o pior desempenho entre as ações de montadoras da Europa, o que reduziu a avaliação da empresa em 47 bilhões de euros.

Kevin Thozet, membro do comitê de investimentos da gestora de ativos Carmignac, disse que as montadoras europeias estão "caindo como folhas de outono", com o alerta de lucro da Stellantis significando uma margem operacional zero no segundo semestre deste ano.