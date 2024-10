Venda de papelão ondulado atinge em agosto maior nível em quase duas décadas, diz Empapel

SÃO PAULO (Reuters) - A expedição de papelão ondulado no Brasil em agosto atingiu o maior volume já registrado no país desde o início da série histórica apurada pela associação de fabricante do material, Empapel, desde 2005.

A entidade afirmou que o volume vendido de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado somou 376.204 toneladas em agosto, alta de 2,1% sobre o mesmo mês do ano passado. Por dia útil, o volume de expedição foi de 13.933 toneladas.

Porém, considerando ajustes sazonais, as vendas caíram 0,9%, para 350.636 toneladas, afirmou a entidade. O volume é equivalente a 12.987 toneladas por dia útil.