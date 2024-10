Crescimento da América Latina e Caribe deve desacelerar para 1,9% em 2024, afirma Banco Mundial

Isto, juntamente com uma persistente escassez de fundos governamentais, indica que tributar a riqueza é uma opção para aumentar a receita, de acordo com o relatório, que alerta que os ricos precisam de ser tributados com sabedoria.

“Os ativos financeiros são fáceis de mover e ocultar, e rastreá-los requer uma coordenação global significativa”, observa o relatório, enquanto “propriedades como imóveis são geralmente menos móveis e mais fáceis de avaliar”.

O relatório constata que 80% da riqueza da região está na forma de bens imobiliários.

Embora esse número diminua globalmente à medida que os países se tornam mais desenvolvidos, "a proporção da riqueza ligada à propriedade é especialmente elevada na América Latina e Caribe, refletindo uma marcada preferência cultural pela habitação e talvez uma preferência por uma proteção tangível contra episódios recorrentes de inflação".