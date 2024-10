Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm queda inesperada

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, mas pode permanecer elevado no curto prazo em meio aos efeitos dos furacões Helene e Milton, obscurecendo o quadro do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 19.000 na semana passada, para 241.000 em dado com ajuste sazonal na semana encerrada em 12 de outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 260.000 pedidos para a última semana. As solicitações saltaram para um pico de mais de um ano na semana anterior, em resultado atribuído ao furacão Helene, que devastou a Flórida e grandes áreas do sudeste dos EUA no final de setembro. Semanas depois, o furacão Milton atingiu a Flórida.