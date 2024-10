Empresas de cigarros ficam perto de acordo de US$24 bi para encerrar processos  no Canadá

Após um recurso, um tribunal de Quebec em 2019 manteve a decisão de 2015 que concedeu aos fumantes da província canadense cerca de 15 bilhões de dólares canadenses, forçando as subsidiárias das três fabricantes de cigarros a buscarem recuperação judicial.

Desde então, as subsidiárias estão em um processo de mediação supervisionado pelo tribunal, negociando um possível acordo.

A alocação do valor agregado do acordo entre os gigantes do tabaco continua sem solução, de acordo com a Philip Morris.

"Embora questões importantes do plano ainda não tenham sido resolvidas, temos esperança de que esse processo seja concluído em breve, permitindo que a RBH (Rothmans, Benson & Hedges) e suas partes interessadas se concentrem no futuro", disse o presidente-executivo da Philip Morris, Jacek Olczak, nesta sexta-feira. A Rothmans, Benson & Hedges é a unidade canadense da Philip Morris.

A British American Tobacco disse nesta sexta-feira que o plano proposto marca um passo positivo para encontrar uma solução.

A BAT disse que sua unidade Imperial Tobacco Canada apoiou a estrutura do acordo e que ele será financiado por dinheiro em caixa e recursos a serem gerados com a venda futura de produtos de tabaco no Canadá.