BCE deve cortar taxa de juros em passos "comedidos", diz Vasle

Essas apostas foram impulsionadas nesta semana, quando algumas autoridades argumentaram que um corte de 50 pontos poderia estar sobre a mesa na reunião de dezembro e que os juros poderiam eventualmente cair para um nível que estimulasse o crescimento novamente.

Vasle, que é presidente do banco central da Eslovênia, rebateu seus colegas, argumentando que o BCE precisa agir passo a passo, dadas as incertezas persistentes sobre a inflação.

"Devemos continuar indo para a neutralidade em passos comedidos", disse Vasle à Reuters em uma entrevista à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Washington. "Não há urgência em discutir o fato de ficarmos abaixo da meta de inflação ou de irmos abaixo da taxa neutra. Essas não são questões atuais."

A inflação na zona do euro ficou abaixo da meta de 2% do BCE no mês passado e, embora uma aceleração esteja projetada para os últimos meses de 2024, algumas autoridades dizem que a alta dos preços deve voltar à meta no início de 2025, mais cedo do que o esperado, com a possibilidade de a inflação ficar abaixo da meta se tornando um risco real.

Ao defender a cautela, Vasle alertou que a inflação ainda não foi derrotada, mesmo que os dados recentes sejam animadores.

A inflação de serviços, o maior componente da cesta de consumo, permaneceu desconfortavelmente alta, e o crescimento dos salários, uma condição fundamental para controlar a alta dos preços, manteve-se alto, mesmo que houvesse sinais de que estivesse se moderando.