Não há urgência para o BCE acelerar afrouxamento monetário, diz Wunsch

Por Balazs Koranyi

(Reuters) - Não há urgência para que o Banco Central Europeu reduza as taxas de juros mais rapidamente e ele pode até mesmo conviver com um período abaixo de sua meta de inflação, disse o chefe do banco central belga, Pierre Wunsch.

Nos últimos dias, autoridades do BCE expressaram opiniões muito diferentes sobre preços e política monetária, com alguns preocupados com a queda da inflação para menos de 2% e forçando o BCE a agir rapidamente, enquanto outros disseram que os riscos eram mais equilibrados e que, portanto, o banco deveria continuar agindo com extremo cuidado.