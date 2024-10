Dólar flerta com os R$5,80 antes de perder força com fala de Haddad e fechar quase estável

Às 17h05, na B3 o contrato de dólar futuro para novembro subia 0,03%, a 5,7635 reais na venda.

O dólar foi impulsionado no início do dia por dados fortes sobre a economia dos EUA. O Relatório Nacional de Emprego da ADP informou que foram abertas 233.000 vagas de emprego no setor privado dos EUA em outubro, após 159.000 em setembro, em dado revisado para cima. Economistas consultados pela Reuters previram aumento de 114.000 postos de trabalho.

O número deu força aos rendimentos dos Treasuries naquele momento, em meio à leitura de que, com uma economia forte, o Federal Reserve não terá espaço para promover tantos cortes de juros -- o que por sua vez favorece o dólar. Neste cenário, o dólar à vista se aproximou dos 5,80 reais no Brasil: às 10h27, já após os números norte-americanos, a moeda atingiu a máxima de 5,7913 reais (+0,50%).

“A desvalorização (do real) chegou a ser pior mais cedo, depois do relatório ADP, que veio mais forte que o esperado. Ele mostrou um dado bem robusto, depois de um relatório Jolts ontem um pouco mais fraco do que se pressupunha”, comentou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

O fato de esta quarta-feira ser véspera de formação da Ptax de fim de mês também deixava o mercado brasileiro suscetível a movimentos técnicos.

Taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).