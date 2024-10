Governo apresenta PEC da Segurança que permite PRF atuar como polícia ostensiva

Por Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Com a presença de governadores da maioria dos Estados, o governo federal promoveu nesta quinta-feira uma reunião para apresentar a chamada PEC da Segurança Pública com o objetivo de aprimorar os instrumentos para o combate à criminalidade no país.

O esboço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) prevê, entre outras alterações, conferir status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, nos moldes do que ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS).