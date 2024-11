Ibovespa fecha em alta com alívio em Treasuries e chance de pacote fiscal na semana

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, endossado pelo alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aventou a possibilidade de apresentar nesta semana as medidas de contenção de gastos públicos prometidas pela equipe econômica.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,73%, a 130.338,34 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 130.608,79 pontos na máxima e 128.128,13 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somava 17,73 bilhões de reais antes dos ajustes finais.