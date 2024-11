BC do Japão viu sinais econômicos positivos mesmo quando sinalizou pausa, mostra ata

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Muitas das autoridades do Banco do Japão concordaram que a economia japonesa estava progredindo no sentido de atender às condições necessárias para aumentar ainda mais a taxa de juros, mesmo apoiando uma pausa até que as incertezas do mercado global diminuíssem, segundo a ata da reunião de setembro.

A diretoria de nove membros também discutiu como melhorar a forma de o banco central comunicar sua intenção aos mercados, com um deles sinalizando a ideia de divulgar a previsão de cada autoridade sobre a trajetória futura dos juros, de acordo com o documento divulgado nesta quarta-feira.