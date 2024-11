Índice de risco-país da Argentina atinge nível mais baixo desde 2019 sob Milei

BUENOS AIRES (Reuters) - O índice de risco-país da Argentina caiu nesta quinta-feira para seu nível mais baixo desde julho de 2019, conforme mercados demonstravam confiança no desempenho da dívida pública, no superávit fiscal, no combate à inflação e nas recompras de dólares do governo sob o comando do presidente libertário Javier Milei.

O benchmark de risco do JPMorgan, que mostra o spread de rendimento dos títulos em relação à dívida comparável dos EUA, caiu para 784 pontos-base às 11:05 (de Brasília), depois de ultrapassar a barreira dos 800 pontos-base no fechamento do mercado na quarta-feira.

A queda acentuada no risco-país da Argentina, uma medida da exposição ao investimento, é crucial para o acesso do país ao crédito internacional. Isso ocorre no momento em que o país se prepara para renegociar um contrato de empréstimo maciço de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, com vencimento em dezembro.