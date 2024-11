Ibovespa fecha em alta à espera de pacote fiscal; Brava Energia dispara

- CARREFOUR BRASIL ON avançou 3,28%, após pedido de desculpas da matriz do grupo na França por declarações contra a carne produzida no Brasil, o que levou a um boicote de fornecedores à rede no país. A companhia disse nesta terça-feira que espera que a normalização do abastecimento de carne bovina em suas lojas nos próximos dias e destacou que "não houve, até o momento, impacto relevante nas operações de venda de mercadorias". No setor, ASSAÍ ON subiu 4,92% e GPA ON fechou estável.

- BRASKEM PNA recuou 2,14%, em meio a ajustes após duas altas seguidas, quando somou alta de 7,5%. Também no radar, o presidente Donald Trump prometeu na segunda-feira impor grandes tarifas aos três maiores parceiros comerciais do país, incluindo México, onde a petroquímica também tem operações. Analistas do Safra também reiteraram recomendação "neutra" para as ações da Braskem após evento da companhia com investidores na véspera, citando expectativa de ciclo negativo no setor, embora tenham uma visão positiva para a estratégia da empresa.

- PETROBRAS PN recuou 0,13%, enfraquecida pela queda preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou com declínio de 0,27%.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,91%, respondendo por um suporte relevante para o Ibovespa, em dia positivo para bancos, com BRADESCO subindo 0,66%, BANCO DO BRASIL ON ganhando 1,31% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrando acréscimo de 0,49%.

- VALE ON perdeu 1,27%, mesmo tendo como pano de fundo que o contrato futuro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), na China, encerrou as negociações do dia com alta de 0,32%, a 783,0 iuanes (107,90 dólares) a tonelada.