Confiança da indústria no Brasil recua pelo 3º mês consecutivo em novembro, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil recuou pela terceira vez consecutiva em novembro, registrando a quarta queda do ano, devido à piora tanto na percepção do setor sobre a situação atual quanto nas expectativas para os próximos meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 1,3 ponto em novembro na comparação com o mês anterior e foi a 98,6 pontos, de acordo com os dados da FGV.

"O resultado sugere que os empresários estão cautelosos com o fim do ano, uma vez que a atividade do setor começa a dar sinais de arrefecimento", explicou o economista do FGV IBRE Stéfano Pacini em nota.