Vale conclui aquisição de participação no Minas-Rio junto à Anglo American

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale informou nesta segunda-feira que concluiu a aquisição de 15% de participação societária na Anglo American Minério de Ferro Brasil, que atualmente detém o complexo Minas-Rio, conforme comunicado ao mercado.

Com o fechamento da transação, a Anglo American passará a deter os ativos de Serra da Serpentina, antes pertencentes à Vale, no Brasil, afirmou a mineradora no documento.

Além do aporte dos ativos de Serpentina, a Vale pagou ao grupo Anglo American 30 milhões de dólares.