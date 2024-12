Brics não têm interesse em enfraquecer o dólar, diz ministro da Índia

DOHA (Reuters) - Os países do Brics não têm interesse em enfraquecer o dólar norte-americano, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, em um evento na capital do Catar, Doha, no sábado.

Os comentários foram feitos uma semana depois que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, exigiu que os países membros do Brics, que incluem as principais economias emergentes, como Índia, Rússia e China, se comprometessem a não criar uma nova moeda ou apoiar outra moeda que substituísse o dólar ou enfrentassem tarifas de 100%.

