Ministra das Finanças do Canadá pede demissão após choque com Trudeau sobre tarifas de Trump e gastos

Por David Ljunggren e Ismail Shakil

OTTAWA (Reuters) - A ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, pediu demissão nesta segunda-feira após entrar em conflito com o primeiro-ministro Justin Trudeau em questões que incluíam como lidar com possíveis tarifas dos EUA, desferindo um golpe inesperado em um governo já impopular.

Em uma carta de demissão contundente, Freeland rejeitou a pressão de Trudeau para aumentar os gastos, classificando-a como um artifício político que poderia prejudicar a capacidade do Canadá de lidar com as tarifas de importação de 25% que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afirma que irá impor.