Nippon Steel adia prazo para fechar acordo com U.S. Steel

Biden disse que quer que a US Steel seja de propriedade e operação nacional, enquanto o presidente eleito Donald Trump prometeu bloquear o acordo depois que assumir o cargo em janeiro.

Na segunda-feira, o comitê que examina acordos estrangeiros nos EUA por questões de segurança encaminhou a decisão de aprovar ou bloquear o acordo para Biden. Ele tem 15 dias para decidir e, se não tomar nenhuma atitude, a fusão receberá um sinal verde inesperado.

"A Nippon Steel espera que o presidente use esse tempo para conduzir uma avaliação da aquisição justa e baseada em fatos. Continuamos confiantes de que a aquisição protegerá e fará a US Steel crescer", disse a empresa japonesa nesta quinta-feira.

As ações da U.S. Steel nunca atingiram o preço de oferta de 55 por papel, sinalizando preocupações dos investidores sobre o cronograma para a conclusão do negócio.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, pediu a Biden que aprovasse a fusão para evitar prejudicar os esforços recentes para fortalecer os laços entre os países, informou a Reuters em novembro.

A Nippon acrescentou nesta quinta-feira que o processo de revisão da divisão antitruste do Departamento de Justiça dos EUA também estava em andamento, sem especificar quando ele poderia terminar.