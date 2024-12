Fundo imobiliário de Messi estreia na Espanha com valor de mercado de 223 milhões de euros

MADRID (Reuters) - Um fundo de investimento imobiliário da estrela argentina do futebol, Lionel Messi, estreou no mercado espanhol a 57,4 euros por ação, o que lhe conferiu uma capitalização de 223 milhões de euros.

Messi, jogador do Inter Miami e ex-atacante do Barcelona, é listado como presidente do conselho da Edifício Rostower Socimi em documentos publicados pela Portfolio Stock Exchange, um pequeno mercado europeu alternativo.

O único acionista da Edificio Rostower é o veículo de investimento da família Messi, o Limecu Espana 2010, segundo os documentos.