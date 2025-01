Ação da Brava sobe pela 4ª sessão com início da produção do FPSO Atlanta

Por volta de 11h45, as ações da Brava subiam 2,64%, entre as maiores altas percentuais do Ibovespa, que perdia 0,36%.

Os papéis acumulam valorização de mais de 25% nos últimos quatro pregões até agora.

A Brava também está negociando mandato com dois bancos para assessorar na avaliação de potenciais transações de parceria ou venda de ativos.

Segundo o BTG, o progresso no fluxo de negócios onshore continuará sendo um importante catalisador para as ações.

(Reportagem de Gabriel Araujo)