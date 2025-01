Ações da China têm forte queda, no início de ano mais fraco para a bolsa desde 2016

As ações chinesas registraram seu primeiro ganho anual em 2024 após um declínio sem precedentes de três anos, com um pacote de políticas de estímulo aumentando a confiança dos investidores.

"Acho que do início do ano até março é mais incerto, porque o próximo grande evento político será em março", disse Minyue Liu, especialista em investimentos em ações da Grande China do BNP Paribas Asset Management.

"Muitos participantes esperam que o mercado não tenha uma direção clara até o Congresso Nacional do Povo em março, quando serão anunciadas as metas de crescimento e as medidas de estímulo do governo. Sem dados macro sólidos, entrega macro e grandes anúncios de políticas nos primeiros dois meses, é provável que o mercado seja mais volátil", disse Liu.

As ações do setor financeiro e de tecnologia lideraram as quedas, caindo 3,5% e 4,3%, respectivamente.

As ações do setor imobiliário caíram 2,4%, apesar de os preços das novas casas na China terem aumentado em um ritmo ligeiramente mais rápido em dezembro.

As ações da cadeia de hipermercados Sun Art caíram 20%, depois que o Alibaba disse na quarta-feira que havia concordado em vender sua participação majoritária na empresa para a empresa chinesa de private equity DCP Capital. As ações do Alibaba perderam 1,3%.