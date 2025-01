Crescimento da atividade fabril da China desacelera em dezembro, mostra Caixin PMI

A taxa de expansão da produção caiu ao menor nível em três meses, com a desaceleração do crescimento do volume de novos pedidos.

O volume de novos pedidos de exportação, em especial, voltou ao terreno contracionista, marcando o quarto mês de declínio nos últimos cinco meses. As condições econômicas externas moderadas e as ameaças de novas tarifas dos EUA representam grandes riscos para o maior exportador de mercadorias do mundo.

Embora alguns exportadores chineses e seus compradores norte-americanos possam ter aumentado as remessas recentemente na expectativa das tarifas de Trump, um relatório publicado pela China sugeriu que o impulso de última hora pode estar diminuindo.

Desde que Pequim divulgou uma série de medidas de apoio político no final do ano passado, alguns setores viram a atividade econômica se estabilizar. Os mercados estão monitorando as próximas medidas de Pequim, à medida que os formuladores de políticas fazem do reaquecimento da demanda doméstica uma prioridade.

Os fabricantes industriais chineses mantiveram uma visão otimista sobre a produção em 2025, embora o grau de otimismo tenha diminuído para o nível mais baixo desde setembro. Suas preocupações com as perspectivas de crescimento e comércio desafiam as esperanças de crescimento das vendas impulsionadas por novos produtos e políticas este ano.

O crescimento dos estoques de compras diminuiu e os estoques de pós-produção se acumularam em dezembro.