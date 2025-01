Fábricas da zona do euro tiveram um dezembro pouco festivo, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A indústria da zona do euro encerrou o ano passado em um tom amargo, com a atividade das fábricas desacelerando mais rapidamente, de acordo com uma pesquisa que ofereceu sinais escassos de uma recuperação iminente.

A desaceleração foi novamente generalizada, com as três maiores economias do bloco -- Alemanha, França e Itália -- presas em uma recessão industrial. A Espanha se destacou com a expansão robusta do setor.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 45,1 em dezembro, um pouco abaixo de uma estimativa preliminar e ainda mais abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração.