Governo fará leilão para contratar potência de térmicas e hidrelétricas em 27 de junho

Apenas usinas termelétricas movidas a gás natural já existentes poderão disputar os contratos com início mais próximo, até 2027.

Já os contratos com prazos mais distante de entrega de potência estão destinados aos novos projetos termelétricos a gás e biocombustíveis (2028, 2029 e 2030) e às usinas hidrelétricas existentes (2030), que poderão ser ampliadas com a inclusão de novas máquinas.

O certame vem para atender à maior necessidade de potência do setor elétrico brasileiro, principalmente em função do rápido crescimento da energia solar na matriz nos últimos anos.

A energia solar garante importante volumes de geração ao longo do dia mas, quando deixa de produzir no final da tarde, exige que outras usinas entrem rapidamente em operação para assegurar a estabilidade do fornecimento de energia aos consumidores.

Isso se tornou um desafio cada vez maior para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nos últimos anos. No fim do ano passado, o ONS disse identificar "déficit relevante" de potência para o futuro, sendo necessárias contratações na casa dos 3 gigawatts (GW) por ano para garantir mais conforto e tranquilidade na operação do setor elétrico.

O leilão de reserva deve contar com a participação de grandes empresas de energia, como a Petrobras, maior geradora termelétrica do país. As usinas da estatal estão entre as mais acionadas pelo ONS para fazer atendimentos de potência, sendo que várias delas, como Termomacaé, Termoceará, Cubatão e Seropédica, tinham contratos expirando no fim do ano.