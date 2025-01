Minério de ferro se estabiliza enquanto mercados aguardam mais sinais no ano novo

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro oscilaram dentro de uma faixa estreita nesta quinta-feira, com os agentes do mercado aguardando novos sinais sobre as perspectivas de negociação no novo ano, após sinais mistos na China, maior mercado consumidor de minério, deixarem o cenário incerto.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,64%, a 782 iuanes (107,14 dólares) a tonelada.