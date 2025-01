Última prévia do Ibovespa sinaliza entrada de Marcopolo e Porto Seguro

A terceira prévia da nova carteira do Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da bolsa, conta com 87 papéis de 84 empresas brasileiras.

Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são os papéis da Petrobras, Vale, Itaú Unibanco e Banco do Brasil, conforme dados da B3.

A carteira definitiva, que vai vigorar de 6 de janeiro a 2 de maio, será divulgada na segunda-feira.