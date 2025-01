Wall St sobe no primeiro pregão de 2025; Tesla recua

Os principais catalisadores foram o afrouxamento monetário pelo Federal Reserve, o entusiasmo dos investidores em torno da inteligência artificial e as expectativas de que as empresas poderão se beneficiar das medidas de Trump.

As avaliações das ações estão acima de suas médias de longo prazo, mas podem ser justificadas se os lucros corporativos continuarem fortes.

No entanto, o ano de 2024 terminou com o S&P 500 e o Dow Jones registrando quedas mensais em dezembro, uma vez que os mercados precificaram as propostas de Trump como inflacionárias e com probabilidade de desacelerar o ritmo de afrouxamento pelo Fed este ano.

Com a inflação ainda acima da meta de 2%, operadores veem o banco central dos EUA deixando os juros inalterados na reunião deste mês e esperam que os custos dos empréstimos sejam reduzidos em cerca de 50 pontos-base até o final do ano, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

(Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian em Bengaluru)