Aérea estatal da Argentina corta funcionários e rotas para ser vendida

A empresa cancelou as regalias dos funcionários, como o pagamento do tempo de deslocamento, voos gratuitos, bônus em dólares e feriados extras — que vinham "às custas dos argentinos pobres", de acordo com o governo.

Vários líderes sindicais, no entanto, dizem que o fato de os trabalhadores assumirem o controle da empresa não é uma possibilidade.

Os sindicatos argumentam que a Aerolíneas serve a um propósito social, em um país que é cinco vezes maior do que a França e que se estende da Antártida à floresta tropical no norte. Suas cidades são distantes e as conexões de transporte são limitadas.

Desde o início dos cortes, que incluíram um subsídio do governo para as passagens aéreas, as viagens domésticas na Argentina caíram 9%, segundo os dados.

"Estamos vendo quase a metade do número de voos que tínhamos há um ano", disse Marcelo Austi, agente de portão da Aerolíneas no aeroporto Aeroparque de Buenos Aires. "Essa é uma diferença enorme."