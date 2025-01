Biden proibirá novas explorações de petróleo em grandes áreas de águas norte-americanas, diz Bloomberg News

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai proibir novas explorações de petróleo e gás em 250 milhões de hectares de território costeiro do país, informou na sexta-feira a Bloomberg News.

A proibição, que será anunciada na segunda-feira, impede a venda de novos direitos de exploração em parte dos oceanos Atlântico e Pacífico e no leste do Golfo do México, informa a agência, citando pessoas próximas ao assunto.

Biden está deixando aberta a possibilidade de novos contratos de leasing para a exploração de petróleo e gás natural nas regiões central e oeste do Golfo do México, que detêm cerca de 14% da produção nacional, informou o veículo.